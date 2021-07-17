- Есть ли ощущение, что мы отстаем от Европы, когда играю в Лиге чемпионов? Да, есть. Это заметно. У нас конкуренция намного меньше. Раньше было больше иностранцев высокого уровня, а сейчас почти нет, считай. Очень мало. Уехал бы я в Европу из РПЛ, если бы был сейчас молодым вратарем? Думаю, да. Было бы мне года 22-23, уехал бы развиваться. Просто при мне была другая Премьер-лига, я мог прибавлять, - цитирует Гильерме Sport24.
"Локомотив" два сезона подряд заканчивал групповой этап Лиги чемпионов на четвертом месте в группе. В прошедшем сезоне "железнодорожники" набрали 3 очка, сыграв вничью с австрийским "Зальцбургом" и дважды с мадридским "Атлетико", и потерпев 3 поражения - 1 от "Зальцбурга" и 2 от мюнхенской "Баварии". Годом ранее "Локомотив" набрал 3 очка за счет выездной победы над "Байером" и потерпел 5 поражений - 1 от "Байера" и по 2 от "Атлетико" и туринского "Ювентуса".
Гильерме: в РПЛ сейчас почти нет иностранцев высокого уровня. Был бы молодым - уехал бы в Европу
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме высказал мнение об отставании Российской премьер-лиги от европейских чемпионатов.
Фото: AFP
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