Агент форварда "Фламенго" Педро подтвердил интерес к игроку со стороны "Краснодара"

Агент нападающего "Фламенго" Педро Даниэль Нассиф дал комментарий по информации об интересе "Краснодара" к его клиенту.

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