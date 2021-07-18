- Интерес "Краснодара" к Педро - это правда, - передает слова Нассифа Sport24.
Ранее появлялась информация, что бразильский "Фламенго" запрашивает за 24-летнего нападающего компенсацию в размере 60 миллионов евро, его стоимость по оценке Transfermarkt составляет 14 миллионов. Кроме того, пресс-служба "быков" сообщала о переговорах с "Гертой" о трансфере 28-летнего колумбийского нападающего Джона Кордобы.
Источник: "Фламенго" просит у "Краснодара" 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего
"Краснодар" объявил о договоренности с "Гертой" по трансферу Кордобы
СМИ: "Краснодар" заплатит за нападающего "Герты" Кордобу около 20 миллионов евро
Агент форварда "Фламенго" Педро подтвердил интерес к игроку со стороны "Краснодара"
Агент нападающего "Фламенго" Педро Даниэль Нассиф дал комментарий по информации об интересе "Краснодара" к его клиенту.
Фото: Getty Images
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