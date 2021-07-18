- Готов ли "Спартак" в этом сезоне стать чемпионом? Хочется сказать "готов". Давайте я так и скажу: готов. Но говорить можно все, что хочешь. Могу сказать, что "Спартак" готов и Лигу чемпионов выиграть. Но важны не слова, а дела. Состав собран хороший. Фактически у нас два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, это будет непросто. Я верю, что "Спартак" будет чемпионом, но только время покажет, случится ли это на самом деле. И чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать, - передает слова Рассказова Sport24.
Московский "Спартак" стал победителем товарищеского межсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер", выиграв его уже в третий раз. Все свои встречи на турнире красно-белые выиграли с разгромным счетом, победив "Сочи" (4:0), "Рубин" (4:0) и "Химки" (5:1). В прошедшем сезоне "Спартак" занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 57 очков в 30 матчах, и завоевал право представлять Россию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В последний раз красно-белые выигрывали золотые медали в сезоне-2016/2017, а в Лиге чемпионов выступали в сезоне-2017/2018, стартовав благодаря победе в чемпионате сразу с группового турнира и заняв третье место в группе.
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"Могу сказать, что "Спартак" готов и Лигу чемпионов выиграть". Рассказов ответил на вопрос о готовности к чемпионству
Защитник "Спартака" Николай Рассказов рассказал, готовы ли красно-белые стать чемпионами страны в будущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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