"Позицию по лимиту мы дадим, когда обсудим все с клубами. Многие [клубы] выступают за отмену лимита, мы знаем об этом. Но сосуды должны быть сообщающимися, надо затронуть все сферы развития футбола, в том числе надо учитывать мнение молодежных команд", - приводит слова Прядкина Sport24.
Напомним, на данный момент в высшем дивизионе российского футбола действует лимит на легионеров "8+17" - в заявке клуба на сезоне может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле во время матча не ограничено.
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Прядкин: многие клубы выступают за отмену лимита на легионеров
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о позиции клубов по поводу лимита на легионеров.
Фото: РПЛ
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