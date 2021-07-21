"Семенов остается в "Ахмате" и новый сезон начнет в составе именно этого клуба. Предложений в "Ахмат" не поступало.
Утих ли интерес "Локомотива"? Будем считать так", — приводит слова Базанова "РБ Спорт".
В прошлом сезоне центральный защитник провёл в составе "Ахмата" в РПЛ восемнадцать матчей, в которых дважды отличился забитым мячом.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 1,8 млн евро.
Соглашение Семенова с грозненцами действует до конца июня 2022 года.
Агент: интерес "Локомотива" утих. Семенов останется в "Ахмате"
Агент защитника "Ахмата" Андрея Семенова Сергей Базанов заявил, что его подопечный продолжит выступать за грозненский клуб.
Фото: ФК "Ахмат"
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