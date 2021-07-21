Агент: интерес "Локомотива" утих. Семенов останется в "Ахмате"

Агент защитника "Ахмата" Андрея Семенова Сергей Базанов заявил, что его подопечный продолжит выступать за грозненский клуб.

Фото: ФК "Ахмат"