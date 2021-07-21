— Ожидаю ли я трансфер нападающего? Моя работа заключается в том, чтобы развивать игроков, которые есть в моем распоряжении. По поводу нападающего могу сказать, что сейчас мы находимся в процессе переговоров, но этот вопрос не решается сиюсекундно, — передает слова Шварца Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе московского клуба к форварду "Фулхэма" Александру Митровичу.
Напомним, в прошлом сезоне РПЛ "Динамо" заняло седьмое место, до пятой строчки, дающей право участвовать в квалификации Лиги конференций, бело-голубым не хватило трёх зачётных баллов.
Шварц – о возможном трансфере нападающего: "Динамо" находится в процессе переговоров
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал информацию о возможных приобретениях бело-голубых в преддверии начала нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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