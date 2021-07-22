Контракт 32-летнего игрока с "оружейниками" рассчитан до конца сезона-2021/22. Накануне, 22 июля, Смольников прошел медосмотр. Сегодня он подписал контракт.
Напомним, что в минувшем сезоне Смольников выступал за "Краснодар". В прошлом розыгрыше РПЛ защитник принял участие 23 матчах и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что в июне "Краснодар" объявил о расставании со Смольниковым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Источник: Eurostavka
СМИ: Смольников подписал контракт с "Арсеналом"
Защитник Игорь Смольников заключил соглашение с тульским "Арсеналом".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!