Канчельскис заявил, что Карпин будет вызывать Дзюбу в сборную, если тот будет показывать надлежащий уровень игры. По словам экс-игрока сборной, Карпин не станет вспоминать старые обиды.
"Если Дзюба будет соответствовать уровню сборной, Карпин его вызовет. У меня нет ни малейших сомнений в этом. У них конфликт? Да о чем вы говорите, Валера - нормальный мужик, он никогда не станет выпячивать старые обиды.
Все, что было раньше, - неважно. История Игоря Денисова не повторится. Черчесов тогда не вызвал лучшего центрального полузащитника по личным причинам, чтобы показать всем свой характер. Карпин такого не допустит, он честный и прямолинейный человек", - сказал Канчельскис.
Источник: Sport24
"У Карпина со многими конфликт, ну и что?" Радимов - о напряженных отношениях тренера сборной России с Дзюбой
Канчельскис: конфликт Карпина с Дзюбой? Валера - нормальный мужик, он никогда не станет выпячивать старые обиды
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о напряженных отношениях между главным тренером сборной Валерием Карпиным и форвардом национальной команды Артемом Дзюбой.
Фото: "Спартак"
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