31-летний футболист находится без клуба после того, как в конце 2020 года не продлил контракт с московским "Динамо". За российский клуб Рауш выступал с января 2018 года, проведя за это время 48 матчей, забив два гола и отдав восемь голевых передач.
В Германии Рауш играл за "Кельн", "Штутгарт", "Дармштадт" и "Ганновер".
Источник: Transfermarkt.
Источник: экс-защитник "Динамо" Рауш находится на просмотре в "Арминии"
Российский защитник Константин Рауш находится на просмотре в команде Бундеслиги "Арминии".
Фото: СЭ
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