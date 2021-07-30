По информации источника, технический директор красно-зеленых Томас Цорн провел переговоры с генеральным директором армейского клуба Романом Бабаевым по возможному переходу 25-летнего россиянина.
Также сообщается, что недавно "Зенит" был готов предложить 10 млн евро за Антона Миранчука.
Ранее появилась информация, согласно которой "Локомотив" покинет еще один игрок основного состава - полузащитник Гжегож Крыховяк. Сообщалось, что он уже попрощался с партнёрами по команде.
Источник: Eurostavka
СМИ: Антон Миранчук может перейти в ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук близок к продолжению карьеры в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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