По словам Сафонова, такой трансфер невозможен. Агент отметил, что Тюкавин хочет играть только в "Динамо", если говорить о российских клубах. При этом футболист рассматривает и возможность выступлений за границей, сообщил Сафонов.
"Такой переход вообще нереален – раз. Мы недавно продлили контракт, у Тюкавина он еще на три года – это два. Он хочет играть или за рубежом, или в России, но только в "Динамо", - сообщил Сафонов.
Источник: Metaratings
Агент Тюкавина прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Локомотив"
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал данные о возможном переходе игрока в "Локомотив".
Фото: "Динамо"
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