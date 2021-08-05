По информации источника, бразильский клуб планирует взять Рошу в аренду с опцией выкупа за 5,5 млн евро.
Сообщается, что "Атлетико Паранаэнсе" может заплатить красно-белым за аренду 26-летнего полузащитника 700 тысяч евро.
Также предусматривается условие, при достижении которого опция выкупа активируется. Педро Роша должен провести за "Атлетико Паранаэнсе" 60% от общего количества официальных матчей в стартовом составе.
Бразильский клуб рассчитывает получить ответ до 6 августа, после указанного дня предложение утратит силу.
В высшем дивизионе российского футбола Роша провел 12 матчей, в которых забил мяч и сделал две голевые передачи.
Источник: Eurostavka.
"Атлетико Паранаэнсе" рассчитывает арендовать Педро Рошу у "Спартака" с выкупом за 5,5 млн евро
Хавбек московского "Спартака" Педро Роша привлёк внимание "Атлетико Паранаэнсе".
Фото: инстаграм Педро Роши
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