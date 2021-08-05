СМИ: "Рубин" подписал трехлетний контракт с защитником "Беневенто" Тальби

По информации источника, казанский клуб согласовал с Тальби контракт до лета 2024 года. Отмечается, что бумаги уже оформлены, о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Защитник Монтассар Тальби перешел в "Беневенто" в июле 2021 года на правах свободного агента. С 2018 года 23-летний тунисец защищал цвета турецкого клуба "Ризеспор". Контракт Тальби с клубом итальянской Серии B рассчитан до конца июня 2024 года.
В марте этого года он дебютировал с составе сборной Туниса. За национальную команду Тальби провел 4 матча.
Источник: Eurostavka
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Фото: инстаграм Монтассара Тальби
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