По информации источника, 23-летний полузащитник подписал с "бело-голубыми" контракт на 5 лет.
Ранее в СМИ была информация, что Денис Макаров попрощался с партнерами по "Рубину" и сообщил о скором переходе в состав "Динамо".
Денис Макаров выступает за "Рубин" с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с казанцами рассчитан до конца июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
Источник: Чемпионат
Орещук: "Динамо" покупает Макарова за 9 млн евро, а при мне могло взять всего за 9 млн рублей
Источник: Денис Макаров подписал пятилетний контракт с "Динамо"
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров уже завершил переход в московское "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
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