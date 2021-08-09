Игорь Шалимов является основным кандидатом на должность главного тренера "Урала" в случае отставки Юрия Матвеева, сообщают СМИ.
Ранее 52-летний специалист тренировал "Ахмат", "Химки" и "Краснодар. Клуб из Грозного Шалимов покинул в июле 2020 года и с этого времени работает в качестве телеэксперта.
Напомним, что по информации СМИ главный тренер "Урала" Юрий Матвеев может покинуть клуб в ближайшее время.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Матвеев покинет пост главного тренера "Урала"
Источник: Шалимов является основным претендентом на место главного тренера "Урала"
По данным СМИ, Юрия Матвеева может сменить на посту наставника "Урала" Игорь Шалимов.
Фото: РИА Новости
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