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Источник: Шалимов является основным претендентом на место главного тренера "Урала"

По данным СМИ, Юрия Матвеева может сменить на посту наставника "Урала" Игорь Шалимов.
Фото: РИА Новости
Игорь Шалимов является основным кандидатом на должность главного тренера "Урала" в случае отставки Юрия Матвеева, сообщают СМИ.

Ранее 52-летний специалист тренировал "Ахмат", "Химки" и "Краснодар. Клуб из Грозного Шалимов покинул в июле 2020 года и с этого времени работает в качестве телеэксперта.

Напомним, что по информации СМИ главный тренер "Урала" Юрий Матвеев может покинуть клуб в ближайшее время.

Источник: "Чемпионат"

СМИ: Матвеев покинет пост главного тренера "Урала"

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Теги: Урал Матвеев Шалимов
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