По сообщениям источника, 24-летний аргентинец обойдётся клубу в 8,5 млн евро.
Ранее бывший спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов поделился информацией о том, что красно-белые хотели подписать игрока за 10 млн евро.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Монтиэля в 17 млн евро.
В составе Аргентины защитник провёл тринадцать матчей. Результативными действиями игрок не отметился.
Отметим, что в "Спартаке" на позицию правого защитника основным кандидатом в данный момент является Николай Рассказов, вернувшийся в летнее межсезонье из аренды в тульском "Арсенале".
Источник: TNT Sports Argentina.
Источник: Монтиэль, которого не позволили приобрести экс-спортдиру "Спартака" Попову, перейдет в "Севилью"
Защитник "Ривер Плейт" Гонсало Монтиэль продолжит карьеру в испанской "Севилье".
Фото "СЭ"
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