"Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, — это факт", — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.
Ранее стало известно, что игры шестого тура будут перенесены в интересах сборной. Однако окончательные даты и время ещё не определены. Это связано с участием российских команд в отборе к играм в основной сетке нового европейского турнира Лиги конференций. После окончания матчей "Рубина" и "Сочи" даты проведения шестого тура будут установлены окончательно.
Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведёт первого сентября в Москве. Национальная команда сыграет с Хорватией в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022.
Шестой тур РПЛ перенесен в интересах сборной России
Карпин: перенос тура РПЛ не гарантирует того, что сборная всех обыграет, но мы точно выступим лучше
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матчей шестого тура.
Фото: ФК "Ростов"
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