Иванов сообщил, что смена наставника "Урала" произошла по инициативе Юрия Матвеева. При этом руководство клуба не собиралось увольнять Матвеева с поста главного тренера. В итоге "Урал" пошел навстречу специалисту и откликнулся на просьбу освободить его от должности. Главным тренером команды был назначен Игорь Шалимов. На его кандидатуре руководство "Урала" остановилось сразу, заявил Иванов.
"Смена тренера произошла спонтанно по инициативе Матвеева. Мы не собирались его менять ни до матча с "Сочи", ни даже после поражения в нем. Однако Юрий Александрович попросил его отпустить. После этого сразу остановились на Шалимове, которого я не первый год знаю и высоко оцениваю как тренера. В общем, готовимся к "Спартаку". На происходящее внутри московского клуба внимания не обращаем, серьезно оцениваем данного соперника и сделаем всё, чтобы добиться успеха", - заявил Иванов.
Источник: Известия
Президент "Урала": смена тренера произошла по инициативе Матвеева. Не собирались его менять
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией о смене главного тренера команды.
Фото: РИА Новости
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