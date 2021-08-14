- Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Если сейчас у нас мизерное количество талантливых воспитанников, играющих в основных составах, то после принятия этого дурацкого решения мы вообще их потеряем. Тогда будут радоваться те люди, которые приглашают в клубы иностранцев, те, кто получает большие откаты от каждого иностранного футболиста в РПЛ. Вот к чему стремятся наши дорогие руководители футбола, - передает слова Кавазашвили Sport24.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз направил в клубы Российской премьер-лиги предложение по реформам отечественного футбола. Одним из предлагаемых нововведений является отмена лимита на футболистов-легионеров. Также предлагается ввести квоту для восьмерых доморощенных игроков в заявке, систему оценочных критериев для допуска в РПЛ только качественных легионеров и мотивировать клубы к снижению фонда оплаты труда футболистов.
РФС предложил отменить лимит на легионеров. Что известно на данный момент
Журавель - о проектах РФС: отмена лимита на легионеров - не панацея. Кто и как просчитывал его воздействие?
Кавазашвили: отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и сборной России
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу возможной отмены лимита на легионеров, предлагаемой РФС.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!