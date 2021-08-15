- Если учесть, что "Зенит" остался в меньшинстве, для них ничья - неплохой результат. С другой стороны, они вели в концовке встречи и позволили сопернику отыграться - это обидно. С турнирной же точки зрения этот результат пока ни на что особенно не влияет - только четвертый тур. Расстраивает то, что и "Зенит", и "Локо" - наши участники еврокубков - не обходятся ни в одном своем матче без пропущенных мячей. Над обороной нужно работать, - передает слова Бубнова Sportbox.
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1 в очном матче 4 тура Российской премьер-лиги. На 85 минуте игры с пенальти, назначенного за нарушение со стороны голкипера "Локо" Гильерме против форварда Сердара Азмуна, счет открыл защитник "Зенита" Алексей Сутормин. На 90 минуте нападающий Федор Смолов также с пенальти забил ответный гол. Сине-бело-голубые с 50 минуты матча играли в меньшинстве - после предъявления ему второй желтой карточки полк покинул хавбек Далер Кузяев. Во всех 4 стартовых турах чемпионата и "Зенит", и "Локомотив" обязательно пропускали хотя бы 1 гол.
Бубнов: "Зениту" и "Локо" нужно работать над обороной - ни одного матча без пропущенных мячей
Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 4 тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" (1:1).
Фото: Sportbox
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