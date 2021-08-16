"Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по "Краснодару". Вильена был исключен из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает. Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично", - приводит слова Сантоса "Чемпионат".
Вильена защищает цвета "Краснодара" с лета 2019 года. Его контракт с "быками" истекает 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний нидерландец провел три игры, в которых отметился двумя забитыми мячами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.
Источник: Вильена хочет уйти из "Краснодара". Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным
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Агент Вильены прокомментировал информацию о конфликте игрока с Ильиным
Агент Бруно Корвальо Сантос, представляющий интересы хавбека "Краснодара" Тонни Вильены, опроверг слухи о конфликте своего клиента с нападающим Владимиром Ильиным.
Фото: ФК "Краснодар"
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