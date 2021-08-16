"Карпин может вызывать кого угодно, спрос с него по результатам игр. Ему виднее на кого опираться: хочет игроков "Ростова", значит — "Ростов". Хоть из команд Футбольной национальной лиги, главное — финальный итог", — передаёт слова Геркуса РБК.
Напомним, сегодня Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной, который примет участие в матчах квалификации чемпионата мира-2022 года в Катаре.
В список не попал форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба, ранее являвшийся капитаном национальной команды.
Первый матч состоится уже первого сентября. Соперником станет сборная Хорватии. Матч пройдёт в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи в 21:45 по местному времени.
Четвёртого сентября россияне сыграют на выезде с киприотами, а седьмого сентября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Мальты в Москве.
Геркус: Карпин может вызвать кого угодно, даже представителей команд ФНЛ. Главное — финальный итог
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о списке игроков сборной России, которые смогут принять участие в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.
Фото: АГН "Москва"
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