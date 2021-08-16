"Если бы все было так просто, уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Но проблема не только в лимите. В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит.
Конечно, у "Зенита" повышаются шансы хорошо выступить в еврокубках. Но все равно, "Зенит" никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет", — передаёт слова Петржелы Sport24.
Петржела возглавлял петербургский клуб с первого января 2003 года по третье мая 2006 года. За этот период "Зенит" провёл 144 матча, в которых в среднем за игру набирал 1,81 зачётного балла.
Петербуржцы являются семикратными чемпионами России, однако в Лиге чемпионов команда ни разу не проходила дальше стадии 1/8 финала. До этого раунда "Зенит" добирался трижды: в 2012, 2014 и 2016 гг.
В 2008 году "Зениту" удалось выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Петржела: "Зенит" никогда не выиграет Лигу чемпионов, отмена лимита ему в этом не поможет
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела оценил влияние лимита на развитие российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"
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