"Ивана Миладиновича сегодня должны выписать из больницы. Он вот-вот должен пройти компьютерную томографию и если все будет хорошо, он вернется в Нижний Новгород. Все предпосылки для этого есть. Уже куплен билет на вечерний поезд. Дальше он будет проходить реабилитацию в клубе", — передаёт слова Кудряшова Sport24.
Напомним, что эпизод, после которого 27-летний серб оказался в больнице, произошёл в матче третьего тура Российской премьер-лиги против "Спартака". Иван Миладинович после столкновения во время воздушного единоборства с нападающим красно-белых Эсекьелем Понсе потерял сознание. После медицинского обследования стали известны травмы, полученные защитником. Помимо ушибленной раны, наличие которой стало известно сразу после столкновения, Миладинович получил закрытую черепно-мозговую травму.
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Миладинович, получивший травму в матче со "Спартаком", сегодня будет выписан из больницы.
Заместитель директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов поделился информацией о состоянии здоровья защитника команды Ивана Миладиновича.
Фото: ФК "Сочи"
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