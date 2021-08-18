Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин может продолжить карьеру в "Урале".
"У Игнатьева действительно есть вариант с арендой в "Урал", но переговоры приостановлены. Нападающий предпочёл бы переехать в другой чемпионат, главным вопросом в переговорах для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она включена, и какой будет сумма", - сообщает "Чемпионат".
Игнатьев - воспитанник академии "Краснодара". Иван защищает цвета "Рубина" с 2020 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 2,8 млн евро.
Агент Игнатьева: если клубы согласуют трансфер, то Иван перейдет в "Урал" на правах аренды
Источник: нападающий "Рубина" Игнатьев может продолжить карьеру в Бельгии
Бельгийский "Зюлте-Варегем" ведет переговоры с "Рубином" об аренде форварда Ивана Игнатьева.
Фото: РПЛ
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