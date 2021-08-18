Жена Безбородова поделилась взглядом со своей стороны на нападение на сына Стаса Пьехи

Жена футбольного судьи Владислав Безбородова прокомментировала свою агрессию в сторону сына Стаса Пьехи.





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Ирина Безбородова рассказала свою версию о нападении на сына Стаса Пьехи Петра в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".Свои действия женщина оправдала тем, что ребенок был непослушным, постоянно совершал пакости и склонял к вандализму других детей. Также она отметила, что сыну Пьехи в это время нельзя было появляться у неё на участке.Напомним, что история произошла в конце июля. Сын Пьехи пролез на участок семьи Безбородовых и проколол бассейн карандашом.Со слов Ирины, она просто взяла мальчика за руку и повела к маме. Тем не менее Безбородова сообщила, что принесла извинения семье Пьехи. Это заявление ставит под сомнения сказанное Ириной раньше. Вряд ли извинений заслуживает привод провинившегося ребёнка к матери.Отметим, что по подтверждённой информации Безбородова схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю, что повлекло за собой сотрясение мозга и ушибы грудной клетки и левого бедра.