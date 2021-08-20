"Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьет российскую сборную - допускать этого нельзя. Это будет уже не сборная России, а сборная натурализованных легионеров. Невразумительные игры российской сборной - проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чем", - приводит слова Валуева Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой на ближайшем общем собрании Российской Премьер-Лиги в числе прочего будет обсуждаться лимит на легионеров. Существуют три варианта развития событий: полная отмена лимита, схема "7+4" на поле без ограничения иностранных футболистов в заявке клуба на сезон, а также схема "10+15" в заявке, при которой количество легионеров на поле не ограничено.
На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров "8+17" в заявке на сезон.
Николай Валуев поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев считает, что отмена лимита на легионеров повредит российскому футболу.
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