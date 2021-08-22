Петржела призвал не придавать особого значения не лучшему выступлению "Зенита" в матче с "Уфой". По его мнению, петербуржцы все равно обойдут конкурентов и станут чемпионами.
"Эта ничья ничего не значит. Уверен, что "Зенит" все равно будет чемпионом. И что, что "Зенит" не побеждает уже две игры? На дистанции он все равно окажется лучше. Грустно, что они теряют очки с "Уфой". Но, повторюсь, это всего лишь одна игра и она ничего не значит", - сказал Петржела.
Отметим, что после ничейного результата в матче с "Уфой" "Зенит" опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе "сине-бело-голубых" 11 очков. Первое место занимает "Динамо", накануне победившее "Урал" с минимальным счетом. Москвичи лидируют, набрав 12 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Радимов: игрового спада у "Зенита" нет, команда выглядит неплохо
Петржела: ничья с "Уфой" ничего не значит. Уверен, "Зенит" все равно будет чемпионом
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал потерю очков командой в матче пятого тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!