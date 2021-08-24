Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" предлагал "Наполи" 30 миллионов евро за Инсинье. Отмечалось, что сам игрок отказался от перехода в петербургский клуб, который был готов платить ему восемь миллионов евро в год.
Джинтоли опроверг эту информацию. Он заявил, что "Зенит" не делал предложения по Инсинье.
"Зенит" предлагал 30 миллионов евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от "Зенита", из России интереса не было", - сказал Джинтоли.
Отметим, что контракт Инсинье с "Наполи" действует до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего итальянца в 48 миллионов евро.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Наполи" прокомментировал сообщения о предложении "Зенита" по Инсинье
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о предложении "Зенита" по трансферу форварда неаполитанской команды Лоренцо Инсинье.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!