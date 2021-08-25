"К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор [Глеб Никитин] обратился к президенту [Владимиру Путину] за помощью.
Многие компании с государственным участием помогают спортивным клубам. Есть поручение, надо искать спонсора, надо искать какую-то крупную компанию с государственным участием. Думаю, до конца года спонсор будет найден", - приводит слова Сватковского "РИА Новости".
"Нижний Новгород", главным тренером которого является Александр Кержаков, по итогам пяти туров Российской Премьер-Лиги располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе семь зачетных баллов.
27 августа нижегородцы на выезде сыграют против подмосковных "Химок". Начало матча запланировано на 18:30 по Москве. Обслужит встречу судейская бригада Владимира Москалева.
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Депутат Госдумы Сватковский: губернатор Нижегородской области обратился к Путину за помощью. Есть поручение, надо искать спонсора
Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал, как одноименный футбольный клуб будет искать генерального спонсора.
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