По информации источника, 28-летний камерунец привлек внимание "Нижнего Новгорода". Сообщается, что игрок уже прибыл в Нижний Новгород и вскоре подпишет двухлетний контракт с командой Александра Кержакова.
Напомним, в период с 2017 по 2020 год Бумаль защищал цвета "Урала". За это время он принял участие в 64 матчах во всех турнирах в составе екатеринбургской команды, в которых отметился 1 результативной передачей и получил 28 желтых и 2 красные карточки. Последним клубом Петруса был турецкий "ББ Эрзурумспор", который он покинул в мае. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 850 тысяч евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: бывший хавбек "Урала" Бумаль близок к переходу в "Нижний Новгород"
Опорный полузащитник Петрус Бумаль, который находится в статусе свободного агента, может вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: РИА Новости
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