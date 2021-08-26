СМИ: бывший хавбек "Урала" Бумаль близок к переходу в "Нижний Новгород"

Опорный полузащитник Петрус Бумаль, который находится в статусе свободного агента, может вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

Фото: РИА Новости