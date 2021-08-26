"Если ЦСКА покажет все свои сильные качества, то сможет добиться положительного результата с "Зенитом". Но мне не очень нравится эйфория вокруг команды после двух побед. Команда вообще не прибавляет. Начали больше атаковать, но кого обыграли? "Ахмат", который полтора тайма играл в меньшинстве, и разобранный в этом сезоне "Ростов". Нужно принять, что ЦСКА сейчас – команда-середняк", - приводит слова Кузнецова Metaratings.
Напомним, матч шестого тура "Зенит" - ЦСКА пройдет на "Газпром Арене" сегодня, 26 августа. Начало встречи - в 20:45 мск. Посетить игру смогут не более 1000 зрителей. Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым, за систему ВАР будет отвечать Павел Кукуян.
ЦСКА в турнирной таблице занимает 6-е место, набрав в 5-ти турах 9 очков. В прошлые выходные армейцы на своем поле победили "Ахмат" со счетом 2:0.
Петербургский "Зенит" в 5-м туре РПЛ сыграл в гостях вничью с "Уфой" (1:1), а в 4-м туре - потерял очки в выездном матче с "Локомотивом" (1:1). Подопечные Семака располагаются на 2-й строчке, в активе "сине-бело-голубых" 11 очков.
Кузнецов: нужно принять, что ЦСКА сейчас - команда-середняк
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ, в котором "армейцы" сыграют против "Зенита".
Фото: РПЛ
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