Пятницкий заявил, что "Спартаку" стоит продать не только Хендрикса, получающего мало игровой практики после перехода из ПСВ минувшей зимой, но и Крала.
"Кого лучше продать, Хендрикса или Крала? И того, и того. Крал достаточно невыразительно выглядел на прошедшем чемпионате Европы, и возраст уже. А "Спартак" думает все-таки на далекую перспективу. Если строить команду, наверное, нужно покупать игроков более молодого возраста", - сказал Пятницкий.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Источник: "Спартак" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" об аренде Крала
Пятницкий заявил, что "Спартаку" нужно продать Хендрикса и Крала
Экс-игрок "Спартака" Андрей Пятницкий высказался о возможном уходе из клуба полузащитников Йоррита Хендрикса и Алекса Крала.
Фото: "Спартак"
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