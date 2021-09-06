Христич отметил, что деньги не сыграли ключевую роль в принятии игроком решения о переходе в "Локомотив". По его словам, Марадишвили согласился на трансфер в "Локо", чтобы получать больше игрового времени.
"Деньги не играли ключевую роль. Это я вам точно могу сказать. Скорее - количество игрового времени. Если по-честному, Коба (отец игрока - ред.) - обеспеченный человек. У него на первом месте карьера Кости, а не деньги. Однозначно", - сказал Христич.
Источник: Sport24
Отец Марадишвили: Костя перешел в "Локомотив" не из-за денег
Первый тренер Марадишвили прокомментировал переход игрока из ЦСКА в "Локомотив"
Роман Христич, первый тренер полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили, высказался о переходе игрока в стан "железнодорожников" из ЦСКА.
Фото: Sport24
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