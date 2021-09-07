— Чемпионские амбиции? А почему нет? Я думаю, чемпионство нам по силам. Думаю, надо всегда ставить максимальные задачи, — рассказал защитник в интервью "Бизнес Online".
31-летний Зотов выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в семи матчах, не отметившись голевыми действиями.
"Рубин" в нынешнем сезоне идет на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 11 очками после шести туров.
Источник: Собчак запишет интервью со Слуцким
Защитник "Рубина": чемпионство нам по силам
Защитник "Рубина" Георгий Зотов считает, что клуб может побороться за чемпионство в России.
Фото: ФК "Рубин"
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