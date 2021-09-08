"Реформы? РФС предложил свой вариант. Будем обсуждать на исполкоме, будем рассматривать. Видел ли я ее? Ее представят на исполкоме", - сказал Левитин.
Напомним, компания из Нидерландов Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата в Российской Премьер-лиге. В случае перехода на такой формат первенства, проводилось бы несколько стадий турнира.
На прошлой неделе президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России.
Сейчас в РПЛ принимают участие 16 команд. Турнир проводится в 2 круга, каждая команда проводит 30 матчей.
Источник: "СЭ"
Помощник президента России Левитин: будем обсуждать реформу от РФС на исполкоме
Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о реформах в российском футболе.
Фото: Global Look Press
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