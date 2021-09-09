"Как лига скажет, так и будет. У нас есть руководство лиги, есть Дюков. Я подпишусь под его словами", - сказал Аджоев.
Напомним, ранее стало известно, что правление РПЛ отказалось от предложения "Матч ТВ" по приобретению прав на трансляцию игр лиги. Решено провести тендер по реализации медиаправ. СМИ сообщали, что с предложением приобрести права выступил онлайн-кинотеатр Okko.
Источник: Спорт-Экспресс
Правление РПЛ решило провести тендер по продаже медиаправ
В "Арсенале" отреагировали на решение РПЛ провести тендер по продаже медиаправ
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал решение правления РПЛ провести тендер по продаже прав на показ матчей лиги.
Фото: Getty Images
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