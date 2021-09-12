— "Спартак" перестроился и впервые играл в три центральных защитника при Витории. Смена модели пошла на пользу и, думаю, в дальнейшем красно-белые будут придерживаться данного построения, — цитирует Бубнова Sportbox.
Красно-белые дома обыграли "Химки" в игре 7-го тура чемпионата России (3:1). Посмотреть на все голы в матче можно здесь.
Победа позволила "Спартаку" набрать 10 очков и промежуточно занять шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
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Бубнов: "Спартак" играл в три центральных защитника при Витории. Думаю, клуб будет придерживаться данного построения
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал тактическое построение "Спартака" в игре против "Химок".
Фото: Sportbox
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