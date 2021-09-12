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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
1 - 1
ЦСКА1 тайм
П1 6.25X 3.25П2 1.7
Сочи
16:30
УфаНе начат
П1 1.77X 3.55П2 5.2
Динамо
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.32X 5.4П2 11

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 4.6X 4.4П2 1.68

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
15:00
АтлетикоНе начат
П1 4.6X 3.4П2 1.89
Осасуна
17:15
ВаленсияНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.65
Кадис
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 5X 3.7П2 1.75
Реал Мадрид
22:00
СельтаНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
1 - 2
ИнтерПерерыв
П1 15X 5.5П2 1.22
Специя
16:00
УдинезеНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.24
Торино
16:00
СалернитанаНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
Кальяри
16:00
ДженоаНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.55
Милан
19:00
ЛациоНе начат
П1 2.3X 3.45П2 3.15
Рома
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.64X 4.4П2 4.9

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.01X 3.95П2 3.45
Бохум
18:30
ГертаНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Боруссия М
20:30
АрминияНе начат
П1 1.41X 5П2 7.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
0 - 0
Сент-Этьен1 тайм
П1 2.5X 3П2 3
Бордо
16:00
ЛансНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.31
Брест
16:00
АнжеНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.65
Метц
16:00
ТруаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.9
Ренн
16:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.45П2 5
Нант
18:00
НиццаНе начат
П1 3.4X 3.15П2 2.35
Лион
21:45
СтрасбургНе начат
П1 1.56X 4.5П2 5.6

Бубнов: "Спартак" играл в три центральных защитника при Витории. Думаю, клуб будет придерживаться данного построения

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал тактическое построение "Спартака" в игре против "Химок".
Фото: Sportbox
— "Спартак" перестроился и впервые играл в три центральных защитника при Витории. Смена модели пошла на пользу и, думаю, в дальнейшем красно-белые будут придерживаться данного построения, — цитирует Бубнова Sportbox.

Красно-белые дома обыграли "Химки" в игре 7-го тура чемпионата России (3:1). Посмотреть на все голы в матче можно здесь.

Победа позволила "Спартаку" набрать 10 очков и промежуточно занять шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Мор — о игре с "Химками": Приятно — "Спартак" пытался именно играть в футбол

"Деревня дураков". В "Спартаке" ответили на анонс игры от "Химок"



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Теги: Спартак Бубнов
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