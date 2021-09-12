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Аджоев: "Арсенал" потерял два очка в матче с ЦСКА

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев подвел итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА (2:2).
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
"Команда сыграла достойно, показала характер. Могу сказать, что мы потеряли два очка. Сами не видели? Мы пропустили, потом сравняли, затем вышли вперед. Повели в счете и заставили ЦСКА отыгрываться. Когда они сравняли, то мы и потеряли два очка", - приводит слова Аджоева "Спорт-экспресс".

Напомним, авторами забитых мячей в составе "оружейников" стали нападающий Евгений Марков и защитник Иван Новосельцев, а у "армейцев" отличились форвард Федор Чалов и защитник Игорь Дивеев.

"Арсенал" по итогам 7-и туров с 5-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в своем активе 10 зачетных баллов, располагается на 6-й строчке.


Теги: Аджоев ЦСКА Арсенал Тула
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