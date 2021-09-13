Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
4 - 0
УралЗавершен
Ростов
1 - 1
Краснодар2 тайм
П1 3.9X 1.65П2 4.95

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
0 - 0
Эльче1 тайм
П1 1.73X 3.25П2 6
Гранада
23:00
БетисНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.31

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
22:00
БернлиНе начат
П1 1.79X 3.6П2 4.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
21:45
ВеронаНе начат
П1 2.23X 3.5П2 3.25

Головин прокомментировал решение Фернандеса завершить выступления в сборной России

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступления за национальную команду.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, ранее стало известно, что Фернандес решил завершить выступления за российскую сборную.

Головин в своем комментарии заявил, что уход Марио из национальной команды не выходит за рамки нормального и естественного процесса.

"Конечно, Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе", - сказал Головин.

Источник: Чемпионат

"Сборная России - это сборная русских футболистов". Милонов - о решении Фернандеса уйти из национальной команды


Теги: Фернандес Головин ЦСКА Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Канте и Пулишич пропустят матч "Челси" с "Зенитом"
СМИ: новым главой департамента судейства РФС станет Бьорн Кейперс 1
Фернандес ушел из сборной, а Казанский — с "Матч ТВ", судьи на матч "Спартака" в Лиге Европы. Главное за 13 сентября 1
"Скауты "Валенсии" присутствуют на матче". "Ростов" пошутил о летучих мышах на матче с "Краснодаром" (фото)
"Рубин" разгромил "Урал" благодаря хет-трику Дрейера 5
Источник: Кашшаи после досрочного расторжения контракта с РФС выплатят зарплату за три месяца 6
Президент Ла Лиги рассказал о финансовом состоянии "Реала" и "Барселоны" 2
Колосков: Кашшаи хорошо поработал на посту главы департамента судейства РФС 1
Семин объяснил отсутствие Мамаева, Калинина и Байрамяна в матче с "Краснодаром" 3
На домашнем стадионе "Спартака" болельщикам будут доставлять еду с фудкорта прямо на трибуны 3
Дрейер забил гол пяткой в дебютном матче за "Рубин" (видео) 3
Тухель: все начинают розыгрыш Лиги чемпионов с нулем очков, в том числе и "Зенит" 13
СМИ: Казанский получил предложение от Первого канала 1
До свидания, Марио. Лучший правый защитник в истории сборной России прощается с командой 9
"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч седьмого тура РПЛ 1
Головин прокомментировал решение Фернандеса завершить выступления в сборной России
Официально: Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС 11
"Сборная России - это сборная русских футболистов". Милонов - о решении Фернандеса уйти из национальной команды 14
Дрейер, Кварацхелия и Деспотович - в стартовом составе "Рубина" на матч с "Уралом"
Источник: РФС вскоре объявит об отставке Кашшаи с поста главы департамента судейства 2
Ловчев: сборная России потеряет многое с уходом Фернандеса 1
Денис Казанский покинул "Матч ТВ" 13
Радимов: "Зенит" и "Челси" сыграют со счетом 1:1. Лукаку забьет один в свои, другой - в ворота "Зенита" 15
Уткин высказался о решении Фернандеса завершить карьеру в сборной России 3
Селюк: после слов президента о лимите для меня не будет сюрпризом, если следующим из сборной уйдет Гильерме 5
Смородская: не думаю, что Фернандес больше не может играть на два фронта 5
СМИ: полузащитник "Зенита" Барриос находится в Москве и ждет визу. Он все еще может сыграть против "Челси"
Гришин: Караваев будет хорошей заменой Фернандесу в сборной России
Губерниев: мы должны сказать Марио огромное спасибо. Свои лучшие годы он провел в нашей сборной
Марио Фернандес опубликовал открытое письмо к болельщикам сборной России 12
Все новости
-