Напомним, ранее стало известно, что Фернандес решил завершить выступления за российскую сборную.
Головин в своем комментарии заявил, что уход Марио из национальной команды не выходит за рамки нормального и естественного процесса.
"Конечно, Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе", - сказал Головин.
Источник: Чемпионат
"Сборная России - это сборная русских футболистов". Милонов - о решении Фернандеса уйти из национальной команды
Головин прокомментировал решение Фернандеса завершить выступления в сборной России
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступления за национальную команду.
Фото: "Чемпионат"