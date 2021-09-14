Соловьев: у нас футбол - "крепостной театр", иначе не назовешь

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев высказал свое мнение по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: РИА Новости





Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.



Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".



В еврокубках от России осталось 3 клуба. В Лиге чемпионов сыграет " "Я к лимиту никак не отношусь. У нас есть дикое количество профессионалов, которые делают что хотят. Судя по результатам на международной арене, они разбираются в футболе лучше всех в мире. Мы же уже чемпионы мира, наши клубы выиграли Лигу чемпионов и Лигу Европы. Такие мы гордые и замечательные, и все у нас хорошо. У нас футбол - "крепостной театр", иначе не назовешь", - приводит слова Соловьева "РБ Спорт" Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".В еврокубках от России осталось 3 клуба. В Лиге чемпионов сыграет " Зенит ", в Лиге Европы участие примут " Локомотив " и " Спартак ".