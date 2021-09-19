"У ЦСКА вижу прогресс, а у "Спартака" - только регресс". Кавазашвили - о дерби

"ЦСКА сейчас находится в таком положении, что им надо перекрывать свои технические недостатки за счёт работоспособности, и все на поле качественно у них работают. У ЦСКА я вижу прогресс, команда прибавляет от матчу к матчу. У "Спартака" же налицо только регресс. Но, несмотря на это, накал у матча будет самый высокий", - цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.
Матч ЦСКА - "Спартак" запланирован на понедельник, 20 сентября. Стартовый свисток встречи на "ВЭБ Арене" прозвучит в 19:30 по московскому времени. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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Ветеран московского "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Спорт-экспресс"