- Новость об отставке Семина - крайне грустная, для меня даже очень печальная. Это тренер с большой буквы. Но, видимо, в "Ростове" действительно серьезные и неразрешимые проблемы, раз сам Юрий Палыч не смог помочь. Умудрились проиграть команде "Чайка" из третьего дивизиона. Видимо, Юрий Палыч понял, что ничего с этой командой сделать не может. Надеюсь, что это не последняя команда для него, что он еще поработает, - передает слова Нигматуллина "РБК спорт".
25 сентября стало известно, что 74-летний главный тренер "Ростова" Юрий Семин покинул клуб по обоюдному решению с руководством клуба. В 7 матчах под руководством Семина желто-синие одержали 1 победу, 3 раза сыграли вничью, выигрывая по ходу матча, и потерпели 3 поражения. 22 сентября "Ростов" уступил выступающей в ФНЛ-2 песчанокопской "Чайке" со счетом 0:1 на групповом этапе Кубка России и утратил шансы побороться за трофей.
Юрий Палыч, это все-таки конечная. Легендарный тренер Семин покинул «Ростов», не сумев вытащить клуб из кризиса
«Ростов» при странном стартовом составе проиграл «Чайке» и вылетел из Кубка России. Юрий Палыч, что это было??
Нигматуллин - об увольнении Семина: видимо, в "Ростове" серьезные проблемы
Экс-вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал уход 74-летнего Юрия Семина с поста главного тренера "Ростова"
Фото: РПЛ