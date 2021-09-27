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Слуцкого и Сайманова не пустили в раздевалку "Рубина" после игры с "Динамо"

Главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого и гендиректора клуба Рустема Сайманова не пустили в раздевалку команды после поражения от "Динамо" в матче девятого тура РПЛ (0:2).
Фото: "Рубин"
Напомним, что Слуцкий отбывал дисквалификацию и смотрел матч с "Динамо" с трибуны "ВТБ Арены". По завершении игры он спустился в подтрибунное помещение, чтобы зайти в раздевалку своей команды.

По данным источника, Слуцкого и гендиректора "Рубина" Сайманова отказались пускать сотрудники службы безопасности. При этом они сослались на санитарный регламент. Слуцкий и Сайманов пришли к футболистам с трибуны, где смотрели игру, в чистую зону и якобы нарушали правила. Также в раздевалку "Рубина" не были допущены еще несколько представителей казанского клуба.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Слуцкий Рубин Сайманов
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