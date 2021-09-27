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В "Марселе" отреагировали на сообщения СМИ об интересе к Магкееву

Президент "Марселя" Пабло Лонгория прокомментировал данные о том, что клуб интересовался защитником "Локомотива" Станиславом Магкеевым.
Фото: "Локомотив"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Марсель" намеревался зимой обсудить с "Локомотивом" возможность трансфера Магкеева. Однако планы клуба, по данным прессы, нарушила травма игрока. В матче девятого тура РПЛ с "Химками" (0:0) Станислав порвал крестообразную связку колена.

Президент "Марселя" заявил, что сообщения СМИ не соответствуют действительности.

"Информация об интересе к Магкееву? Это фейк", - сказал Лонгория.

Источник: Спорт-Экспресс

Источник: "Марсель" рассматривал возможность трансфера Магкеева зимой


Теги: Магкеев Локомотив Марсель
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