Перейра: в судейском корпусе РФС планируются точечные усиления

Новый глава департамента судейства РФС Витор Перейра ответил на вопрос, кто еще из иностранных экспертов в области судейства будет работать в России.

Фото: РФС





Напомним, что ранее РФС объявил о назначении португальца Перейры на пост руководителя судейского департамента. Предыдущим главой департамента был венгр Виктор Кашшаи. Соглашение РФС с Перейрой рассчитано на два года.



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Хачатурянц ответил на вопрос, почему РФС не рассматривал кандидатуры россиян на пост главы департамента судейства "Пока не подписан договор, я не буду называть имена. Скажу лишь, что Ашот Рафаилович (председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц - ред.) уже собрал тут хорошую команду, в которой будут точечные усиления", - сказал Перейра.Напомним, что ранее РФС объявил о назначении португальца Перейры на пост руководителя судейского департамента. Предыдущим главой департамента был венгр Виктор Кашшаи. Соглашение РФС с Перейрой рассчитано на два года.Источник: Спорт-Экспресс