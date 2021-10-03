Кафельников отметил, что "Спартак" показал не лучшую игру в этом поединке. Вместе с тем, по его словам, в нынешней ситуации главное для команды - победа, а не качество игры.
"Игра была не очень яркой, но самое главное, что команда добилась долгожданного результата. Взяли три очка, я этим очень доволен. Качество игры было не на высоком уровне так же, как и игровые моменты, но в данной ситуации самое главное - победа, а не качество игры", - сказал Кафельников.
Отметим, что "Спартак", имея в запасе 16 очков, пребывает на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" набрал 12 очков и занимает 11-е место в таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
Кафельников: качество игры "Спартака" в матче с "Ахматом" было не на высоком уровне, но самое главное - победа
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал победу московской команды над "Ахматом" в игре 10-го тура РПЛ (1:0).
Фото: "Чемпионат"