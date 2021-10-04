Билялетдинов допустил, что руководство "Локо" решило встряхнуть команду отставкой Николича. Вместе с тем нельзя сказать, что эта встряска сейчас нужна команде, отметил Билялетдинов. Также он заявил, что в "Локо" может вернуться Юрий Семин.
"Возможно, отставкой Николича руководство "Локомотива" решило встряхнуть команду. Смена тренера - единственная возможность что-то изменить после закрытия трансферного окна. Если команды стопорит, в 9 из 10 случаев руководство клуба ищет выход в отставке главного тренера. Но я не вижу, чтобы "Локомотиву" эта встряска была необходима. <...> Не удивлюсь, если случится очередное возвращение Юрия Семина в "Локомотив", - заявил Билялетдинов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" и Николич согласовали условия расторжения контракта. Отмечалось, что сумма компенсации тренеру за досрочное расторжение договора составит около трех миллионов евро.
Источник: Матч ТВ
Ринат Билялетдинов: не удивлюсь, если случится очередное возвращение Семина в "Локомотив"
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном уходе Марко Николича с поста наставника команды.
Фото: "Чемпионат"