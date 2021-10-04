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Ринат Билялетдинов: не удивлюсь, если случится очередное возвращение Семина в "Локомотив"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном уходе Марко Николича с поста наставника команды.
Фото: "Чемпионат"
Билялетдинов допустил, что руководство "Локо" решило встряхнуть команду отставкой Николича. Вместе с тем нельзя сказать, что эта встряска сейчас нужна команде, отметил Билялетдинов. Также он заявил, что в "Локо" может вернуться Юрий Семин.

"Возможно, отставкой Николича руководство "Локомотива" решило встряхнуть команду. Смена тренера - единственная возможность что-то изменить после закрытия трансферного окна. Если команды стопорит, в 9 из 10 случаев руководство клуба ищет выход в отставке главного тренера. Но я не вижу, чтобы "Локомотиву" эта встряска была необходима. <...> Не удивлюсь, если случится очередное возвращение Юрия Семина в "Локомотив", - заявил Билялетдинов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" и Николич согласовали условия расторжения контракта. Отмечалось, что сумма компенсации тренеру за досрочное расторжение договора составит около трех миллионов евро.

Источник: Матч ТВ


Теги: Билялетдинов Р Николич Локомотив
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