Хачатурянц назвал свою главную задачу на посту президента РПЛ

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своей цели на посту руководителя лиги.

Фото: РФС





"Чувствую ли я какую-то свою миссию в должности руководителя лиги? Да, миссию сделать в первую очередь это развлечение, которое привлекало бы большее количество людей. Сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. Для того чтобы это стало бизнесом - бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы", - заявил Хачатурянц.



Напомним, что Хачатурянц сменил в должности руководителя РПЛ Сергея Прядкина. Последний на текущей неделе объявил о своей отставке с поста президента Премьер-Лиги.



Источник: Хачатурянц отметил, что будет стремиться привлечь в РПЛ серьезные инвестиции. Также он заявил, что для улучшения коммерческой привлекательности лиги нужно провести в ней реформы."Чувствую ли я какую-то свою миссию в должности руководителя лиги? Да, миссию сделать в первую очередь это развлечение, которое привлекало бы большее количество людей. Сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. Для того чтобы это стало бизнесом - бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы", - заявил Хачатурянц.Напомним, что Хачатурянц сменил в должности руководителя РПЛ Сергея Прядкина. Последний на текущей неделе объявил о своей отставке с поста президента Премьер-Лиги.Источник: Матч ТВ