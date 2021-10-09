Бывший старший тренер молодежной команды ЦСКА оставляет свою должность и возглавит "Текстильщик" из Иваново. Еще один специалист из молодежного состава "красно-синих" Максим Боков станет ассистентом Аксенова.
Вчера "Текстильщик" уволил Сергея Павлова с поста главного тренера.
Напомним, что фанаты "Текстильщика" выражали недовольство в связи с грядущей сменой Павлова на Аксенова. Также болельщикам не нравилось, что без согласования с тренером на правах аренды в клуб перешли три игрока ЦСКА: защитник Вадим Карпов, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Лассана Н'Диайе.
Андрей Аксенов и Максим Боков покидают ЦСКА. Оба тренера перейдут в "Текстильщик"
Экс-тренеры московского ЦСКА Андрей Аксенов и Максим Боков покидают клуб, чтобы перейти в "Текстильщик".
Фото: ПФК ЦСКА