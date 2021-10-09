Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Наций УЕФА

Новости
Италия
16:00
БельгияНе начат
П1 2.06X 3.5П2 3.75
Испания
21:45
ФранцияНе начат
П1 3X 3.2П2 2.55

Андрей Аксенов и Максим Боков покидают ЦСКА. Оба тренера перейдут в "Текстильщик"

Экс-тренеры московского ЦСКА Андрей Аксенов и Максим Боков покидают клуб, чтобы перейти в "Текстильщик".
Фото: ПФК ЦСКА
Бывший старший тренер молодежной команды ЦСКА оставляет свою должность и возглавит "Текстильщик" из Иваново. Еще один специалист из молодежного состава "красно-синих" Максим Боков станет ассистентом Аксенова.

Вчера "Текстильщик" уволил Сергея Павлова с поста главного тренера.

Напомним, что фанаты "Текстильщика" выражали недовольство в связи с грядущей сменой Павлова на Аксенова. Также болельщикам не нравилось, что без согласования с тренером на правах аренды в клуб перешли три игрока ЦСКА: защитник Вадим Карпов, полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Лассана Н'Диайе.


Теги: Боков Аксенов ЦСКА Текстильщик
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Андрей Аксенов и Максим Боков покидают ЦСКА. Оба тренера перейдут в "Текстильщик" 2
Вратарь Боков, Дзагоев и Васин - в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с "Нижним Новгородом"
Ярмоленко забил 43-й гол за сборную Украины. До рекорда Шевченко - 5 мячей
Кобелев: сборная России обязана выходить на крупный турнир 2
Испания - Франция. Где смотреть финал Лиги наций онлайн 10 октября 2021
"Летим в Марибор". Сборная России отправилась в Словению (фото) 4
"Алания" перебарывает "Оренбург" и дышит в спину лидеру. Обзор 16-го тура ФНЛ
Италия - Бельгия. Где смотреть матч Лиги наций онлайн 10 октября 2021
Слуцкий - о голе Игнатьева "Краснодару": надеюсь, это придаст уверенности 1
Главный тренер Азербайджана - о поражении 0:3 от Ирландии: итог получился несправедливым
Экс-тренер Словакии Вайсс - о Сафонове: молодой вратарь с огромным будущим
Роналду прокомментировал свой рекордный матч за сборную Португалии 3
Пятов сыграл 100 матчей за сборную Украины и побил рекорд Тимощука
Сборная Англии сыграла 12 "сухих" матчей за год и побила собственный рекорд от 1966 года
Манчини - об игре с Бельгией в Лиге наций: важный матч, Италии нужно улучшить положение в рейтинге ФИФА
Ведущие "Матч ТВ" появились в студии с чак-чаком и эчпочмаком (видео) 1
Источник: Маркус Гисдоль - главный кандидат на должность главного тренера "Локомотива" 7
Криштиану Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные
Гол Цубера помог Швейцарии победить Северную Ирландию в отборе на ЧМ-2022
Дания забила четыре мяча Молдавии, Австрия обыграла Фарерские острова
Англия разгромила Андорру, Польша победила Сан-Марино в отборочном турнире ЧМ-2022
Источник: "Фиорентина" заинтересовалась нападающим "Спартака" Ларссоном 18
Тренер "Алании": Жирков может пополнить команду? Я сомневаюсь 2
Калиниченко оценил игру сборной Украины в матче с Финляндией
Слуцкий - об игре 16-летних защитников с "Краснодаром": против Кордобы им еще рановато
Дюпин не примет участия в матче со Словенией 5
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу в матче с Финляндией
Владимир Соловьев - о матче сборной России: результат есть, с игрой сложнее 2
Роналду приобрел камеру для криотерапии за 59 тысяч евро 2
В Словакии призвали реформировать сборную страны после поражения от России 7
Все новости
-